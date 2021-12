Als Anerkennung für das Engagement in der Ausbildung junger Menschen und den Einsatz für die duale Berufsausbildung ist das Biopharma-Unternehmen Abbvie vom Arbeitgeberverband Chemie Rheinland-Pfalz (AGV Chemie) ausgezeichnet worden. In Ludwigshafen befindet sich ein wichtiger Forschungs- und Produktionsstandort von Abbvie. Hier werden zum Beispiel Therapien für Erkrankungen des zentralen Nervensystems wie Alzheimer und Parkinson, sowie für Krebserkrankungen und Erkrankungen des Immunsystems entwickelt. Etwa 2000 Mitarbeiter sind am Standort Ludwigshafen beschäftigt, davon seien fast 50 junge Menschen, die eine duale Ausbildung oder ein duales Studium in einem anerkannten Beruf machen, wie der Chemieverband Rheinland-Pfalz mitteilt. Im Jahr 2021 habe das Unternehmen sein Angebot an Ausbildungsplätzen nahezu verdoppelt.