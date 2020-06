Am St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus sind ab Montag wieder Patientenbesuche möglich. Darüber informiert die Klinikleitung auf der Internetseite. Besuche sind täglich zwischen 15 und 17 Uhr erlaubt. Allerdings gilt die Einschränkung, dass es pro Patient einen festgelegten Besucher geben muss. Dessen Daten sind im Patientenaufnahmezentrum zu hinterlegen. Bisher galt in den beiden Häusern seit mehreren Wochen wegen der Corona-Pandemie ein generelles Besuchsverbot. Das eingeschränkte Besuchsrecht gelte für Ehe- und Lebenspartner sowie Verlobte, heißt es auf der Homepage. Ausnahmen gelten für Eltern, deren Kinder in der Klinik sind, sowie für Angehörige schwerstkranker Patienten und zur Sterbebegleitung. Über solche Ausnahmen werde auf der Station entschieden. Für die Geburtshilfe besteht ebenfalls eine Sonderregelung für die Partner. Wichtig: Für alle Besucher und Patienten gilt dabei eine Maskenpflicht. Zudem ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Das Klinikum hat das Besuchsverbot bereits am 22. Mai gelockert: Hier ist pro Tag für eine Stunde ein Besucher pro Patient erlaubt. Die Besuchszeit ist täglich von 13 bis 16 Uhr.