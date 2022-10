Die Stadtverwaltung reagiert auf die steigende Anzahl an Corona-Infektionen und führt am Montag eine Maskenpflicht für Besucher städtischer Einrichtungen ein. Ab Montag muss in Innenräumen verbindlich ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Diese Regelung gilt etwa für Bürgerbüros, die Stadtbibliothek, Musikschule, Volkshochschule, Seniorentreffs oder das Wilhelm-Hack-Museum. Im Theater im Pfalzbau gilt die Maskenpflicht jeweils bis zum Sitzplatz beziehungsweise bis dieser eingenommen worden ist.

Akzeptabel sind eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung oder eine FFP2-Maske, teilte die Verwaltung mit.