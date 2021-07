Autofahrer aufgepasst: Ab Montag wird es eine Baustelle an einer wichtigen Verbindungsachse in der Innenstadt geben. Im Auftrag der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) wird ab Montag eine neue Gashochdruckleitung in der Kaiser-Wilhelm-Straße verlegt und ein Teil der Wasserversorgungsleitung ausgetauscht. Die Kaiser-Wilhelm-Straße wird deshalb von der Ecke Berliner Straße in Richtung Rhein bis zur Maxstraße voll gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 27. August, wie die TWL weiter mitteilen. Eine Umleitung sei ausgeschildert, die unmittelbar betroffenen Anwohner seien informiert.