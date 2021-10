Ab Montag, 11. Oktober, wird die Fahrbahn in der Saarlandstraße saniert. Nach Angaben der Stadtverwaltung betrifft der erste Abschnitt der Bauarbeiten den Bereich zwischen Adlerdamm und „Teufelsbrücke“ (Schänzeldamm) und nimmt etwa zwei Wochen in Anspruch. In dieser Zeit ist die Fahrbahn in Richtung „Teufelsbrücke“ beziehungsweise Bruchwiesenstraße und dem Stadtteil Mundenheim voll gesperrt. Radfahrer und Fußgänger können laut Stadt aber weiterhin auf die Brücke gelangen und die Baustelle in beide Richtungen passieren. Die Autoauffahrt auf die „Teufelsbrücke“ aus Mundenheim kommend ist nicht möglich, eine Umleitung erfolgt über die B 44/„Wöllnerkreisel“.

Ab Ende Oktober soll der Verkehr Richtung Bruchwiesenstraße dann wieder fließen können – lediglich für Autofahrer mit dem Ziel Mundenheim wird es eine Umleitung über den Adlerdamm/Mundenheimer Straße geben.

Der dritte Abschnitt Anfang November betrifft dann mit einer Fahrbahnsperrung die Fahrtrichtung Mundenheim-Zentrum. Wer dann zur Saarlandstraße gelangen möchte, wird durch die Mundenheimer Straße an der Feuerwache zum Adlerdamm geführt. Laut Stadt sollen die Arbeiten insgesamt am Freitag, 5. November, abgeschlossen sein.