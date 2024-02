Am 1. März beginnt das neue Versicherungsjahr für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen. Betroffen sind davon etwa Mofas, Mopeds, E-Scooter und S-Pedelecs. Die bislang schwarzen Kennzeichen verlieren dann ihre Gültigkeit , der Versicherungsschutz erlischt. Die neuen Versicherungskennzeichen sind blau. Die Polizei erinnert daran, dass jeweils aktuell gültige Kennzeichen am Fahrzeug anzubringen sind. Andernfalls stellt die Nutzung eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz dar. Bei einem Verkehrsunfall kommt die Versicherung in der Regel zudem nicht für den Schaden auf.