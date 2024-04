Wegen Bauarbeiten zur Errichtung der sogenannten Westbrücke in Höhe des Ziegeleiwegs muss die Hochstraße Nord (B44) von Freitag, 26. April, 18 Uhr, bis Montag, 29. April, 5 Uhr, laut Stadtverwaltung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Heinig- und Bruchwiesenstraße für den Verkehr gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer sollten möglichst der großräumigen Umleitung über die B9 sowie über die A6 und A61 folgen. Die Umleitung nach Mannheim erfolgt über die B37/Bürgermeister-Kutterer-/Heinigstraße zurück zur B44. Für den Verkehr in Richtung Bad Dürkheim wird über die Rheinufer-/Carl-Bosch-/Brunckstraße/L523 zur B9 umgeleitet.

Vier Buslinien betroffen

Die Arbeiten haben laut der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) Auswirkungen auf die Buslinien 75, 76, 95 und 6. Die 75er-Busse werden in Fahrtrichtung Berliner Platz ab Hauptbahnhof über die Haltestellen Pfalzbau und Kaiser-Wilhelm-Straße umgeleitet. Die Haltestelle Rhein-Galerie entfällt. Die 76er-Busse werden in beiden Fahrtrichtungen zwischen Berliner Platz und Valentin-Bauer-Siedlung Süd/Hochschule über die Hochstraße Süd (B37) und die Haltestellen Bürgermeister-Kutterer-Straße, Pfalzbau und Kaiser-Wilhelm-Straße umgeleitet. Die Haltestellen Walzmühle und Rhein-Galerie entfallen. Die 95er-Busse werden in Fahrtrichtung Berliner Platz ab Valentin-Bauer-Siedlung Süd über die Hochstraße Süd und die Haltestellen Bürgermeister-Kutterer-Straße, Pfalzbau und Kaiser-Wilhelm-Straße umgeleitet. Die Haltestelle Rhein-Galerie entfällt. Die 6er-Busse werden in Fahrtrichtung Gerd-Dehof-Platz ab Bürgermeister-Kutterer-Straße über die Haltestellen Arbeitsamt, Bismarckstraße/Rhein-Galerie umgeleitet. Detaillierte Infos dazu im Netz unter www.rnv-online.de.