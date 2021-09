Auf dem Platz der Deutschen Einheit wird am Freitag das Herbstdorf eröffnet. Nach einer coronabedingten Durststrecke will Schausteller und Gastronom Ralf-Peter Nickel seine Pforten in diesem Jahr früher als sonst üblich öffnen. Im November soll das Herbstdorf dann umdekoriert und wieder zum allseits bekannten Winterdorf werden.

„Nach eineinhalb Jahren Corona-Pandemie muss es irgendwann auch einfach wieder losgehen“, sagt Gastronom Ralf-Peter Nickel, der am Donnerstag letzte Aufbauarbeiten für das Herbstdorf erledigte, bevor es dann ab Freitag 11.30 Uhr für Besucher geöffnet ist. Zwei Kinderfahrgeschäfte – eine Eisenbahn sowie der Ballonflieger – warten auf kleine Gäste, erzählt Nickel, der das „Dorf“ vor der Rhein-Galerie dieses Mal zunächst herbstlich dekorieren will. Dass er mit seinem Angebot früh dran ist, normalerweise öffnet das Winterdorf erst drei Wochen später am 20. Oktober, ist dem Schausteller bewusst. Und den ein oder anderen Kommentar von Passanten hat Nickel während des Aufbaus auch bereits zu hören bekommen, wie er im RHEINPFALZ-Gespräch erzählt. „Es ist aber einfach so, dass wir Schausteller jetzt seit eineinhalb Jahren kaum Umsatz hatten“, sagt er, „und auf Winterdorf umdekoriert wird ja auch erst ab November“.

Zehnjähriges Jubiläum

Dass er mit dem Winterdorf dieses Jahr bereits im zehnten Jahr vor Ort ist, freut Nickel sehr. Einige Stände mit Außenverkauf werden wie immer frei zugänglich sein, wer in das Dorf hineinwill, wird jedoch nach seinem Impfstatus gefragt. „Es gelten die 2G-Plus-Regeln“, sagt Nickel. Einmal ins Innere des Dorfs gelangt, stünden den Besuchern 80 bis 90 Parzellen mit Trennwänden zur Verfügung, wo vier bis fünf oder auch sechs bis acht Personen beisammen sitzen können.

Noch Fragen?

Das Herbst- und Winterdorf hat vom 1. Oktober bis 10. Januar geöffnet. Täglich von 11.30 bis 22 Uhr, außer an Sonntagen, dann werden die Pforten erst um 13 Uhr geöffnet.