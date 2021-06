Vom 18. bis 20. Juni steht auch Ludwigshafen bei den Bewegungstagen der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ ganz im Zeichen sportlicher Aktionen.

Die Partner der Initiative bieten zahlreiche kostenfreie Mitmachangebote für jedes Alter an. Den Auftakt macht morgen, 15 Uhr, der RSC Ludwigshafen. Der Verein lädt zur Fahrradtour „rund um Ludwigshafen“ (30 Kilometer) über Radwege und Nebenstraßen ein. Weitere Touren sind am Samstag und Sonntag, jeweils 15 Uhr.

„Bewegung im Garten“ lautet das Motto beim Verein Familie in Bewegung (Rheinallee 3). In Süd können Familien an fünf Stationen Bewegungssteine ablaufen und die Übungen analog zu einem Fitness-Parcours „nachturnen“.

Gymnastik und Geocaching

Zur Funktions- und Rückenschulgymnastik für Ältere (50 plus) lädt der ABC am Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, ins Südwest-Stadion ein. An der Schwanthalerallee (Parkinsel) startet eine Geocaching-Tour.

Am Rande des Maudacher Bruchs werden die Wald- und Wiesenfreunde und andere einen Parcours mit Stationen wie Bobbycar-Slalom, Hüpftiere-Wettrennen, Dosenwerfen, Standweitsprung und Rasenschach anbieten. „Mach das Deutsche Sportabzeichen“ lautet das Motto am Samstag ab 10 Uhr im Südwest-Stadion. Auf dem Vorgelände lädt der Lauf-Club zu den Big Family Games ein.

Einen Überblick über alle Angebote samt Anmeldemöglichkeiten und Informationen findet man im Netz www.land-in-bewegung.rlp.de.