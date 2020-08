Der Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen kann aller Voraussicht nach seine Heimspiele in der Friedrich-Ebert-Halle in Friesenheim bestreiten. Derzeit wird in der Halle ein Corona-Notlazarett vorgehalten, das bisher nicht benötigt wurde. Nach Auskunft der Stadt wird die Eberthalle bis Ende August geräumt. Die Handball-Saison startet im Oktober, sodass es zu keinen Interessenskonflikten kommen dürfte. Unklar ist aber, was passiert, wenn eine zweite, stärkere Welle der Pandemie im Herbst die Krankenhäuser in der Region an ihre Kapazitätsgrenzen bringen würde. Generell müssten der weitere Verlauf der Pandemie beobachtet sowie die Entwicklung der Infektionszahlen abgewartet werden, sagte ein Stadtsprecher auf Nachfrage. In der Eberthalle war nach dem Ausbruch der Pandemie Ende März eine Behelfsklinik für rund 200 Patienten aufgebaut worden. Behandelt wurde dort niemand. Knapp eine Million Euro an Kosten haben die Einrichtung, das Material und die Bewachung (allein 200.000 Euro) in den ersten zwei Monaten gekostet. Nachdem die Anzahl der Infizierten sank, wurde Ende Mai das wertvolle medizinische Inventar aus der Halle geholt, um Kosten einzusparen.