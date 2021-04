Der Winter beginnt in diesem Jahr in Ludwigshafen schon ein wenig früher. Am Donnerstag möchte Schausteller und Gastronom Ralf-Peter Nickel sein Winterdorf auf dem Platz der Deutschen Einheit eröffnen – knapp drei Wochen vor dem sonst üblichen Zeitpunkt Ende Oktober.

„Als Schausteller gibt es in diesem Jahr ja wenig Möglichkeiten“, erklärt Ralf-Peter Nickel, der sich mit der Rhein-Galerie als Vermieter schnell auf den Frühstart seines gastronomischen Angebots einigen konnte. Es ist ein beinahe nahtloser Übergang seit dem Saisonende des ebenfalls von ihm betriebenen Pier One auf den Terrassen zum Rhein. Zunächst einmal bis zum 6. Januar, möglicherweise auch bis zum 10. Januar soll es dort nach Glühwein, gebrannten Mandeln und Bratwurst duften.

Hygienekonzept genehmigt

„Wir halten uns streng an alle Vorgaben“, betont Nickel. Das ausgearbeitete Hygienekonzept sei vom Ordnungsamt der Stadt abgesegnet. Bis zu 500 Leute darf er in seinem Winterdorf gleichzeitig bewirten. „Aber ich rechne damit, dass wir bei einer maximalen Auslastung auf höchstens 250 bis 300 Menschen kommen, die gleichzeitig bei uns zu Gast sind.“ Das ergebe sich schon durch das eingeschränkte Platzangebot, denn dort, wo normalerweise bis zu zehn Personen an einem Tisch stehen oder sitzen könnten, geht Nickel nur noch von maximal fünf Personen aus, die sich hier niederlassen und – auch das eine Neuerung in diesem Jahr – am Platz mit Getränken versorgt werden.

„Wir haben Bedienung an den Tischen, und es gibt eine Abtrennung zwischen den einzelnen Einheiten“, zählt er Grundpfeiler des neuen Konzepts auf. „Ansonsten gelten die normalen Regeln, die man auch bei einem Gaststättenbesuch beachten muss.“ Eine „Einbahnstraßenregelung“, um Begegnungen zu vermeiden, gehört nicht dazu. „Aber im Winterdorf läuft man ja ohnehin nicht viel herum. Da geht man zu seinem Platz und vielleicht auch mal auf die Toilette.“

Nickel setzt auf Selbstdisziplin

Er hofft auf die Disziplin der Gäste. „Die Grundregeln sollte schließlich mittlerweile jeder soweit verinnerlicht haben.“ Von einem generellen Alkoholverbot hält er hingegen nichts, sondern setzt auf Selbstdisziplin und auf sein geschultes Personal: „Wir veranstalten schließlich keine Ballermannparty, sondern machen ein Angebot an Nachbarn oder Geschäftskollegen, die sich bei uns noch auf einen oder zwei Glühwein treffen wollen und dann wieder gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch mit Kinderpunsch funktioniert.“ Er ist vom ausgearbeiteten Konzept überzeugt. „Wir wollen, dass die Leute sich bei uns sicher und wohlfühlen. Und so wie wir das ausgearbeitet haben, ist beides machbar.“ Davon kann sich nun bis Anfang Januar jeder überzeugen. Und vielleicht sogar noch ein bisschen länger. „Traditionell ist der 6. Januar unser letzter Tag, aber der fällt auf einen Mittwoch. Mal sehen, ob wir nicht noch bis Samstag oder Sonntag verlängern können.“