Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Idee reifte zwei Jahre: Jetzt wird sie in die Tat umgesetzt. Auf dem zur Rheinallee hin geöffneten Parkplatz der Gewerbe- und Wohnanlage „Depot Lu“ in Süd richtet deren Betreiberin Birgit Stärk künftig jeden Donnerstag einen „Feierabendmarkt“ mit klassischen Marktständen aus, die von zusätzlichen Angeboten ergänzt werden sollen. Los geht’s am 5. August von 11.30 bis 18 Uhr.

„Es geht mir auch darum, eine Begegnungsstätte zu schaffen“, erklärt die 55-jährige Unternehmerin aus Oggersheim zum neuen Treffpunkt in