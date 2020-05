Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) kehrt nun auch an Feiertagen und Wochenenden zu ihrem normalen Fahrplan zurück. Das hat das in Mannheim ansässige Verkehrsunternehmen am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Die Einschränkungen fallen ab Christi Himmelfahrt weg. Im März hatte die RNV auf die Ausbreitung des Coronavirus und die Kontaktbeschränkungen mit einem stark eingeschränkten Fahrplan reagiert. Ende April erfolgte dann die Rückkehr zum regulären Angebot an allen Werktagen. Seit damals gilt in Bussen und Straßenbahnen eine Maskenpflicht. Nun folgt die nächste Lockerung bei der RNV: Bei Feiertagen und Wochentagen gilt der auch vor der Corona-Krise übliche Fahrplan. Man trage damit „den jüngsten Lockerungen der Corona-Auflagen und dem schrittweisen Wiederhochfahren des öffentlichen Lebens Rechnung“, betont die RNV. Eine Einschränkung gibt es aber weiterhin: Es gibt keinen Nachtverkehr. Der Fahrplan ist so angelegt, dass bis 23 Uhr noch Fahrtmöglichkeiten von den Stadtzentren in Richtung der einzelnen Stadtteile und Randgebiete bestehen. Danach wird der Betrieb eingestellt. Die RNV appelliert an ihre Kunden, weiterhin Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten sowie einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Weitere Informationen: www.rnv-online.de.