[Aktualisiert 13.20 Uhr] Aufgrund einer Terminänderung der Bauarbeiten verschiebt sich die bereits angekündigte Umleitung der Buslinie 73 um zwei Wochen. Die Busse der Linie 73 werden damit erst im Zeitraum von Dienstag, 2. November, bis Freitag, 19. November, zwischen den Haltstellen Wasserwerk und Hans-Warsch-Platz (Oggersheim) in beiden Richtungen umgeleitet. Das teilt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit. Zunächst hatte das Unternehmen einen Baustart ab Montag, 18. Oktober, angekündigt.

Die Auswirkungen auf den Busverkehr bleiben laut RNV trotz Verschiebung der Bauarbeiten unverändert: Auf dem Umleitungsweg verkehren die Busse der Linie 73 über die Haltestelle Mannheimer Tor. Die Haltestellen In den Neugärten, Speyerer Straße, Erich-Kästner-Straße und Fieskostraße können im genannten Zeitraum durch die Linie 73 nicht bedient werden. Bis auf die Haltestelle In den Neugärten werden laut RNV allerdings alle Haltestellen durch die Buslinie 72 abgedeckt. Damit entfalle für die Dauer der Arbeiten nur die Haltestelle In den Neugärten.