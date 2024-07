Mannheim: Verkehrsteilnehmer müssen sich ab Dienstag, 30. Juli, auf Behinderungen auf der A656 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Seckenheim einstellen. Wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilt, wird bis Mittwoch, 7. August, an der Anschlussstelle Seckenheim die Auffahrt nach Mannheim gesperrt. Außerdem werden ab Montag, 12. August, bis in die vorletzte August-Woche hinein in Richtung Heidelberg zwei verengte Fahrstreifen eingerichtet. Nach Abschluss der vorbereitenden Arbeiten wird dann in diesem Bereich die Fahrbahn erneuert. Gleiches gilt für die Rampen der Auf- und Abfahrt im Bereich Seckenheim. Im November soll das Projekt abgeschlossen sein. Die Umleitungen werden ausgeschildert. Verkehrsteilnehmer, die von der Friedrichsfelder Straße auf die A656 in Richtung Mannheim auffahren möchten, tun dies während der Sperrung zunächst in Richtung Heidelberg, um dann am Autobahnkreuz Heidelberg umzukehren. Die Abfahrt von der A656 auf die Friedrichsfelder Straße an der Anschlussstelle Seckenheim ist nicht von der Sperrung betroffen.