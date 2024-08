Nach Abschluss der Vorarbeiten beginnt auf der A656 bei Mannheim-Seckenheim die Erneuerung der Richtungsfahrbahn Heidelberg, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Zuvor muss der Verkehr jedoch komplett auf die Gegenfahrbahn umgelegt werden. Ab den Morgenstunden des 22. August stehen dort nur zwei verengte Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Voraussichtlicher Abschluss des Projekts, bei dem auch die Rampen an der Südseite der Anschlussstelle erneuert werden, ist laut Autobahn GmbH im November 2024. Während des bereits begonnenen Umbaus der Verkehrsführung kann es sein, dass einzelne Fahrstreifen kurzzeitig nicht zur Verfügung stehen. Die Auffahrt (in Richtung Heidelberg) und Abfahrt an der Südseite der Anschlussstelle Seckenheim bleiben voraussichtlich bis Kalenderwoche 37 erhalten und wird dann für die Erneuerung der dortigen Rampen gesperrt.