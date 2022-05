Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist derzeit die A650 zwischen der Anschlussstelle Ruchheim und dem Autobahnkreuz Oggersheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen voll gesperrt. Laut Polizei kollidierte um 13.25 Uhr eine 41-Jährige mit ihrem VW Transporter beim Fahrstreifenwechsel mit einem 24-jährigen Motorradfahrer. Der Mann wurde vom Motorrad etwa 30 Meter weit in die Böschung geschleudert. Nach Polizeiangeben wurde er schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Die Frau hatte die Spur gewechselt, weil sich von hinten ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn genähert hatte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache an die Unfallstelle hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge bleibt die A650 noch gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach Augenzeugenberichten ist auch ein Fahrzeug, mutmaßlich ein VW Touran, am Freitagnachmittag auf A650 zwischen Oggersheimer Kreuz und Ludwigshafen in Brand geraten und wird von der Feuerwehr gelöscht. Näheres dazu ist noch bekannt.