Bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen der Autobahnpolizei Ruchheim ist in der Nacht zum Sonntag auf der A650 bei Ludwigshafen in Fahrtrichtung Bad Dürkheim im Baustellenbereich ein tiefer gelegter BMW erwischt worden, der mit Tempo 140 unterwegs war. Erlaubt sind in diesem Abschnitt nach Polizeiangaben jedoch nur 80 Stundenkilometer. Der 31-jährige BMW-Fahrer hatte erkennbar Betäubungsmittel konsumiert. Daraufhin legte der Mann der Polizei einen Ausweis vor, nachdem er ärztlich den Konsum von Marihuana verordnet bekommen habe. Da dies ihn jedoch nicht zum Autofahren unter Betäubungsmitteleinfluss berechtigt, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, und der Führerschein wurde beschlagnahmt.