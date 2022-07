Die auf der A650 laufende Fahrbahnsanierung zwischen Ludwigshafen und Maxdorf geht in die nächste Bauphase: Für Arbeiten auf der Fahrbahn nach Bad Dürkheim wird der dortige Verkehr in den Nächten von Montag auf Dienstag, 1. auf 2. August, und von Dienstag auf Mittwoch, 2. auf 3. August, zwischen 19 und 6 Uhr auf die Gegenfahrbahn umgelegt. Dafür müssen nach Angaben der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest beide Fahrbahnen gesperrt werden. Anschließend steht auf der Fahrbahn nach Ludwigshafen ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung verengt zur Verfügung. An der Anschlussstelle Maxdorf (Nord) wird die Auf- und Abfahrt der Fahrbahn nach Bad Dürkheim gesperrt. Alle Umleitungen sind ausgeschildert. Diese erfolgen über die U88 (Richtung Bad Dürkheim) beziehungsweise die U77 (Richtung Ludwigshafen).

Sperrung der Anschlussstelle Maxdorf

Die anstehende Sanierung der Fahrbahn nach Bad Dürkheim dauert voraussichtlich bis Anfang September. Anschließend wird der Verkehr auf die sanierte Fahrbahn umgelegt und es beginnt die Erneuerung der Fahrbahn in Richtung Ludwigshafen. Für diese letzte Bauphase muss die Anschlussstelle Maxdorf (Süd) gesperrt werden. Über den genauen Zeitpunkt und die Umleitungsempfehlungen wird die Autobahn GmbH gesondert informieren.

Voraussichtliches Ende des Bauprojekts auf der A650 ist Ende Oktober. Planung, Bauoberleitung und Bauüberwachung liegen bei der Außenstelle Heidelberg der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest.