Mehrere Stunden lang ist am Samstagnachmittag die A61 in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt gewesen. Der Grund war ein Unfall. Betroffen war laut Polizei der Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Ludwigshafen und dem Autobahnkreuz Frankenthal. Der Verkehr konnte jedoch über den Standstreifen abgeleitet werden. Ein 31-jähriger Audi-Fahrer war gegen 16 Uhr auf dem linken Fahrstreifen hinter einem 39-jährigen Audi-Fahrer unterwegs. Der 39-Jährige musste laut Polizei verkehrsbedingt stark bremsen. Der andere Fahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Vorausfahrenden auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde laut Polizei niemand.