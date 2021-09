Zwei junge Männer haben sich laut Polizei am Donnerstagabend auf der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen im Bereich des Rastplatzes Wonnegau ein illegales Autorennen geliefert. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhren der 25-Jährige aus Haßloch mit seinem schwarzen Audi A5 und der 29-Jährige aus Neustadt mit seinem Audi A3 gegen 19.10 Uhr die Autobahn in Fahrtrichtung Süden.

Gegenseitig mit Getränken beworfen

Die beiden waren mit hohem Tempo unterwegs, überholten sich mehrfach über den Standstreifen und bremsten sich gegenseitig aus. Es flogen auch Getränke aus den geöffneten Fensterscheiben auf die jeweiligen Wagen. Durch eine unmittelbar eingeleitete Fahndung konnten beide Fahrzeuge ermittelt werden und wurden anschließend kontrolliert. Gegen beide Fahrer wurden Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet, ihre Führerscheine wurden beschlagnahmt.