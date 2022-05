Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist laut Polizei aktuell zwischen dem Autobahnkreuz Mutterstadt und dem Autobahnkreuz Ludwigshafen die A61 in Fahrtrichtung Koblenz voll gesperrt.

Gegen 15 Uhr habe sich wegen einer Baustelle der Verkehr am Autobahnkreuz Ludwigshafen auf der A61 gestaut. Der Fahrer eines Sattelzugs erkannte das Stauende dann aber zu spät und fuhr laut Polizei auf einen Pkw auf. In der Folge sei es zur Kollision mit drei weiteren Autos gekommen. Die Autobahn ist demzufolge im Streckenabschnitt voll gesperrt. Der Verkehr werde am Autobahnkreuz Mutterstadt abgeleitet.