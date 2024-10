Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag auf der A6 ereignet hat. Laut Polizei war ein 22-Jähriger gegen 12.15 Uhr mit seinem Kleintransporter der Marke Peugeot auf der A6 in Richtung Frankfurt unterwegs. Als ein vor ihm fahrender 33-Jähriger seinen Opel samt Anhänger auf Höhe des Mannheimer Stadtteils Pfingstberg verkehrsbedingt abbremste, war der Peugeot-Fahrer unaufmerksam und fuhr auf das Opel-Anhänger-Gespann auf. Dabei erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Kleintransporter war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen der A6 in Richtung Frankfurt vorübergehend gesperrt werden.