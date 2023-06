Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Rheinbrücke der A6 in Fahrtrichtung Mannheim zu einem polizeilichen Einsatz. Zur Gefahrenabwehr musste die Rheinbrücke von 16.28 bis 18 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt und der Verkehr entsprechend abgeleitet werden, so die Autobahnpolizei.