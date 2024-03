Drei Fahrzeuge waren laut Polizei am Mittwoch gegen 7.15 Uhr an einem Unfall auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim auf Höhe der Theodor-Heuss-Brücke beteiligt. Ein 29-jähriger Tesla-Fahrer, eine 52-jährige Mazda-Fahrerin und der 39-jährige Verursacher befuhren die Autobahn in Richtung Mannheim auf dem linken Fahrstreifen. Aufgrund zählfließenden Verkehrs musste der Tesla-Fahrer bremsen. Auch die Mazda-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug noch rechtzeitig stoppen. Der Fahrer des Citroën erkannte die vor ihm bremsenden Pkw zu spät und fuhr auf den Mazda auf. Dieser wurde auf den Tesla geschoben. Bei dem Unfall wurde die Mazda-Fahrerin leicht verletzt. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zur Bergung musste der linke Fahrstreifen der A6 für etwa eine Stunde gesperrt werden. Durch den Unfall bildete sich im morgendlichen Berufsverkehr ein größerer Rückstau von fünf Kilometern Länge. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Frankenthal im Einsatz.