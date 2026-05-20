Ein Konzertabend mit dem Titel „A Mass for Peace“ ist am Sonntag, 7. Juni, um 18.30 Uhr in der Protestantischen Kirche in Mutterstadt zu hören.

Zu dem Konzertabend mit verschiedenen Chorwerken des international bekannten Komponisten Karl Jenkins lädt die Gesangsklasse von Anne-Kathrin Herzog der Musikschule Rhein-Pfalz-Kreis ein. Anlass ist das 55-jährige Bestehen der Musikschule, wie diese mitteilt. Im Zentrum des Konzerts stehen Auszüge aus Jenkins’ berühmten Werken „The Armed Man: A Mass for Peace“, „The Peacemakers“ und „Adiemus“. Ergänzt werden sie durch weitere Kompositionen, unter anderem von Samuel Barber, heißt es in der Ankündigung. Ein „musikalisches Plädoyer für Frieden, Menschlichkeit und Hoffnung“ soll so in der Protestantischen Kirche erklingen.

Die Leitung liegt bei Gesangspädagogin Herzog. Die Jugendlichen ihrer Gesangsklasse an der Musikschule Rhein-Pfalz-Kreis sowie die Sänger aus ihrem eigenen Gesangsstudio bilden ein generationenübergreifendes Ensemble. Instrumentalsolisten sowie ein Percussion-Ensemble der Musikschule Rhein-Pfalz-Kreis übernehmen die musikalische Begleitung. Der Eintritt ist frei.