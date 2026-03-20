In der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz steht am Sonntag das Topspiel und Derby auf dem Programm. Verfolger SV Ruchheim erwartet Primus ESV Ludwigshafen.

Die Ruchheimer, zu Hause noch ungeschlagen und beste Heimmannschaft, haben zuletzt bei Vatanspor Frankenthal ein 2:2 erreicht. „Wir sind spät 1:2 in Rückstand geraten, haben aber eine tolle Moral gezeigt und kurz vor dem Ende den Ausgleich noch erzielt. Mit der Leistung war ich sehr zufrieden“, freut sich Trainer Zdravko Barisic. Der Punktgewinn wirkt umso schwerer, weil der SVR zum Beispiel Jan Gutermann und Melvin Loch ersetzen musste und Kai Gutermann bereits nach neun Minuten verletzt das Feld verlassen musste. Mit einem Sieg am Sonntag (15 Uhr) könnten die Ruchheimer bis auf zwei Zähler an den ESV Ludwigshafen herankommen und den Kontrahenten nervös machen.

„Spielerisch haben wir noch Luft nach oben. Ich wünsche mir, dass wir wieder so auftreten wie in den Vorbereitungsspielen im Winter“, sagt Barisic. Da habe sich der SVR gegen höherklassig angesiedelte Klubs prima verkauft. Verloren haben die Schwarz-Weißen nur zwei Begegnungen: 2:3 in Bobenheim-Roxheim und 1:2 bei Arabia Frankenthal. Dagegen wurde das Hinspiel beim ESV mit 2:1 gewonnen. „Wir freuen uns alle auf dieses Duell und wollen den Kampf um die Meisterschaft noch einmal spannend machen“, erklärt der 54 Jahre alte Übungsleiter.

Zwei Offensivkräfte sind zurück

Beim ESV ist Trainer Denis Rothweiler über den Anruf der Presse gar nicht so erfreut. „Wenn über unsere Spiele berichtet wird, geht das meistens schief. Zumindest seit ich Trainer bin“, sagt der Coach gespielt entrüstet. Stimmt nicht ganz, denn am 30. März 2024, also vor fast genau zwei Jahren, lagen die „Eisenbahner“ gegen die FG 08 Mutterstadt in der Bezirksliga 0:2 zurück und holten mit einem späten Doppelpack von Marco John (88., 90.+4) noch einen Punkt. Beim 2:2 rastete jeder, der es mit dem ESV hielt, förmlich aus. Kein Dreier, aber ein gefühlter Sieg.

Die Blau-Schwarzen wurde in dieser Saison nur einmal bezwungen – eben vom SV Ruchheim – und haben auswärts 25 von 27 möglichen Punkten geholt. „Bei Topspielen sind wird motiviert, aber gegen die Teams aus dem hinteren Tabellenbereich tun wir uns oft schwer“, bemängelt der 41-jährige Coach mit Blick auf das 3:0 gegen den TSV Eppstein am vorigen Sonntag. Der ESV, der noch ein kniffliges Restprogramm hat und bis auf Vatanspor noch bei allen Spitzenmannschaften antreten muss, will in Ruchheim den vorentscheiden Schritt zum Titel machen. Und es gibt gute Nachrichten: Neben Hasan Yüceer ist Marco John wieder dabei. Richtig, das ist der Held vom Mutterstadt-Spiel.