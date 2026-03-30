Die Partie SG Limburgerhof gegen TuS Maikammer in der A-Klasse endete mit einem Abbruch. Waren rassistische Beleidigungen der Grund? Es gibt widersprüchliche Aussagen.

„Es war eigentlich ein harmloses Spiel“, blickt Sebastian Schulz, Trainer der SG Limburgerhof auf die Partie zurück. Maikammer habe zum Zeitpunkt des Abbruchs 2:0 geführt. Es sei in einigen Szenen emotional zugegangen. „Das gehört zum Fußball einfach dazu. Auf dem Platz schreit man sich auch einmal gegenseitig an. Nach Abpfiff trinkt man dann wieder ein Bier zusammen.“ Er und seine Spieler seien in diesem Bereich auch „keine Waisenkinder“. Aber was am Samstagnachmittag geschehen sei, habe die Grenzen des Erträglichen überschritten. „Einer unserer Spieler, der offensichtlich türkischer Herkunft ist, ist mehrmals beleidigt worden“, stellt Schulz klar. Der SG-Akteur sei daraufhin zum Schiedsrichter, um den Vorfall zu melden, dieser habe jedoch nichts davon mitbekommen. „Wir haben mehrere türkischstämmige Spieler in unserer Mannschaft. Ich bin zu einem von ihnen gegangen und habe nachgefragt, was da geschehen sei und er hat mir erklärt, was von Maikammerer Seite in die Partie gerufen wurde“, erzählt Schulz. „Als dann der Spieler, der bereits mehrfach beleidigt worden war, seinen Gegenspieler gefoult hat, gingen die Beleidigungen wieder los.“ Schulz sei daraufhin zum Schiedsrichter gegangen und habe ihm das mitgeteilt. Der Unparteiische habe die Worte nur am Rande mitbekommen. „Ich habe dann entschieden, dass wir unter diesen Umständen nicht mehr weiterspielen. Irgendwo ist dann die Grenze erreicht“, begründet der SG-Trainer den Spielabbruch.

Der Verband hat von der SG Limburgerhof eine Stellungnahme eingefordert. „Ich habe alles darin aufgeführt, auch die beleidigenden Ausdrücke, die gegenüber meinem Spieler geäußert wurden“, erklärt Schulz.

Zwei rüde Fouls?

„Der Spieler aus Limburgerhof hat meine Spieler mehrfach mit dem Ellenbogen traktiert, was der Schiedsrichter nicht geahndet hat“, stellt Maikammers Trainer Igor Keller den Limburgerhofer Akteur in den Fokus der Kritik. Der Spieler habe sich über die gesamte Partie auffällig verhalten. „Er äußerte gerade gegenüber unseren jungen Spielern mehrfach Beleidigungen, die über das normale Maß weit hinausgehen.“ Außerdem seien zwei seiner Aktionen nicht entsprechend geahndet worden: „Einmal bleibt er einfach stehen und nimmt den Ellenbogen hoch, sodass unser Spieler aufläuft und danach im Gesicht getroffen umfällt. In der zweiten Hälfte grätscht er auf Knöchelhöhe seinen Gegenspieler um. Zweimal klar die Rote Karte“, erklärt Keller. Es habe keine Beleidigungen gegeben. Auf die Aussage des Limburgerhofer Spielers, dass die TuS-Mannschaft eines Tabellenführers unwürdig auftrete, habe er ihm lediglich geantwortet, dass er sicherlich ein großer Starspieler sei, der für die SGL- Mannschaft überqualifiziert sei. Der Spieler habe danach direkt das Gespräch mit dem Schiedsrichter gesucht. „Dass der Spieler jetzt leichtfertig den Rassismus-Knopf gedrückt hat, obwohl die Provokationen von ihm ausgegangen sind, halte ich für sehr schlecht für den Fußball“, stellt der Übungsleiter des TuS Maikammer fest. Er bekräftigt, dass die Probleme im Spiel nur mit diesem Akteur aus Limburgerhof zu tun hätten. Er hofft, dass das Video des Spiels – Keller: „Die SG Limburgerhof hat mit uns im Vorfeld vereinbart, dass sie aufnehmen und uns das Material zur Verfügung stellen“ – Eingang in das Verfahren findet. Auch von Maikammer hat der Verband bereits eine Stellungnahme erhalten.

Staffelleiter Andreas Scherer erklärt gegenüber der RHEINPFALZ, dass sich die Gebietsspruchkammer mit dem weiteren Verfahren auseinandersetzen wird. Er bestätigt, dass der Abbruch von Limburgerhofer Seite ausging.