Im Spitzenspiel der A-Klasse Rhein-Pfalz Nord haben die Bestwerte Bestand. Der SV Ruchheim ist die erfolgreichste Heimmannschaft, ESV Ludwigshafen auswärts alleine unbesiegt.

Als Schiedsrichter Theo Fath nach 96 Minuten abpfiff, jubelte der ESV. Er hatte spät zum 3:3 (2:2) ausgeglichen und behielt seinen Vorsprung von fünf Zählern auf Gastgeber Ruchheim. Mann des Tages war Cedric Adner, der alle drei Treffer der Gäste erzielte und der SVR-Deckung manches Rätsel aufgab. „Nein, das war eine Mannschaftsleistung“, wehrt der 23-jährige Stürmer bescheiden die vielfältigen Glückwünsche ab. Das ehrt ihn, dennoch stach Adner mit seinem Tempo, der enormen Dynamik und Robustheit aus dem Kollektiv des ESV heraus. Immer wieder bot er sich für Tiefenläufe an, riss die SVR-Deckung ein ums andere Mal auf und war von den Einheimischen kaum zu stoppen.

24 Treffer hat Adner bislang erzielt und führt damit die Torschützenliste der Liga an. „Er ist einer, der nicht fünf Tore bei einem 8:0-Sieg schießt, sondern trifft in den wichtigen Begegnungen“, lobt sein Trainer Denis Rothweiler. Er ist verantwortlich für die Torflut Adners. „In der Jugend beim LSC habe ich Regionalliga gespielt, und zwar ausschließlich Innenverteidiger“, berichtet der Mann mit der Nummer 6. Auch beim BSC war er in der Abwehr zu finden. „Der Trainer hat mich zum Stürmer umfunktioniert und bringt mir viel Vertrauen entgegen. Schön, dass ich es zurückzahlen kann“, sagt Adner, der seine Mannschaft auf Meisterkurs sieht, „auch wenn das Restprogramm knifflig ist“, wie Rothweiler einwirft.

Erste vier Chancen sind Tore

„Spielerisch war das heute nicht so gut, die Partie war vom Kampf geprägt. Der eine oder andere von uns hat noch Trainingsrückstand. Aber wir bleiben oben dabei“, resümiert Ruchheims Coach Zdravko Barisic. Dabei war das Spiel durchaus ansehnlich, für A-Klasse-Verhältnisse gut sowie in der ersten Halbzeit und der Schlussphase gar unterhaltsam. Alle Treffer waren teils überragend herausgespielt. Die von Übungsleitern oft bemängelte schlechte Chancenverwertung traf auf das Spitzenspiel nicht zu. Die ersten vier Möglichkeiten führten alle zu Toren.

Schon das frühe 0:1 gab den Ruchheimern einen Vorgeschmack darauf, mit welcher Entschlossenheit der ESV auftreten würde. Nach dem zweiten Eckball von Rosario Vinciguerra gewannen Marcel Coltis und Torschütze Adner die Kopfballduelle (6.). Den Ausgleich besorgte Fabio Jaeger nach Freistoß von Jan Gutermann und Vorarbeit von Mert Hizarci (12.). Beim 1:2 umkurvte Adner nach einem Steilpass von Darijo Bulajic den aus seinem Strafraum geeilten Torwart André Zott und schoss die Kugel ins leere Tor (16.). „Guck, wie die zur Sache gehen. Und wir? Wie die Primadonna“, kritisierte Barisic sein Team in einer Spielunterbrechung.

Ein Präsent zum Geburtstag

Die Ruchheimer fanden aber ins Spiel zurück. Nach einem weiten Einwurf von Außenverteidiger Melvin Loch war erneut Hizarci der Vorbereiter, Mateo Dujic schloss zum 2:2 ab (24.). Der SVR wurde immer dann gefährlich, wenn er, meist in Person von Jan Gutermann, mit langen Bällen die hochstehende und Räume bietende Viererkette der Gäste überwand. „Das ist gewollt. Ich war früher Stürmer und möchte offensiv spielen lassen“, erklärt Rothweiler. Im zweiten Abschnitt verflachte die Partie zunächst, um gegen Ende extrem spannend zu werden. Beide Trainer wechselten offensiv und brachten zusätzliche Stürmer. Drei Punkte waren hüben wie drüben das Ziel.

Zunächst gelang Kai Gutermann auf Vorlage seines Bruders Jan mit herrlichem Linksschuss das 3:2 für Ruchheim (79.). Doch das war noch nicht der Sieg. Hasan Yüceer traf für den ESV den Pfosten (85.) und eine Minute später sorgte Adner nach herrlichem Pass von Pero Zovko mit einem gekonnten Heber für das gerechte 3:3. Übrigens: 240 Zuschauer bildeten einen passenden Rahmen für ein besonderes Spiel. Das wurde vom Eulen-Medienteam Horst Konzok und Karsten Knäuper gefilmt und direkt ins Internet gestellt. Ein Geschenk zum 100. Geburtstag des SV Ruchheim vor einem Jahr.