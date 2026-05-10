Der SV Ruchheim hat die Hürde VfR Friesenheim im A-Klasse-Derby am Ende souverän genommen – trotz massivem Chancenwucher. Die Gastgeber hatten mit Personalsorgen zu kämpfen.

Der 7:1 (1:1)-Auswärtssieg im Derby ist für den SV Ruchheim im Aufstiegskampf Gold wert: Liga-Primus ESV Ludwigshafen patzte bei der Reserve des FC Arminia. So liegt der SV Ruchheim bei noch zwei ausstehenden Partien mit dem besseren Torverhältnis nur einen Punkt hinter dem ESV, hat aber bereits eine Partie mehr absolviert.

Dabei treten die Gäste von Beginn an dominant auf und kommen zu mehreren Hochkarätern. Kai Gutermann setzt sich nach einem langen Ball durch und kommt freistehend zum Abschluss, schießt aber rechts am Tor vorbei (8.). Nach zehn Minuten kommt Mert Hizarci nach einem Chipball in den Sechzehner frei zum Abschluss, hebt den Ball über VfR-Torhüter Kevin Kerth, trifft aber nur die Latte. Kai Gutermann kommt zwar noch zum Nachschuss, diesen klärt Jonathan Balley für den VfR in letzter Not auf der Linie. Die Gastgeber verzeichnen ihre erste Torannäherung durch einen Schlenzer von Vincent Karcher (19.). Im Gegenzug vergibt Meridon Haxhija aus kurzer Distanz für den SVR per Kopf nach einer Eckballvariante. Auch Mert Hizarci scheitert einmal mehr freistehend vor Kevin Kerth (23.). Der SV Ruchheim tritt von Beginn an dominant auf, lässt aber die notwendige Kaltschnäuzigkeit vermissen. Fabio Jaeger vertändelt nach einer halben Stunde in aussichtsreicher Position den Ball im Duell mit dem VfR-Torwart Kevin Kerth. Daraufhin erlöst Mert Hizarci die Gäste und trifft zur hochverdienten, längst überfälligen Führung (33.). Wie so oft wird er in die Tiefe geschickt, erhält den Ball im Sechzehner und trifft flach in das linke Eck. Infolgedessen wagt sich der VfR Friesenheim einmal nach vorne und straft die Gäste eiskalt ab. In einem Konter kreieren die Gastgeber eine Überzahlsituation, Dmytro Miroshnyk trifft vom linken Sechzehnerrand flach in die rechte Ecke (34.). Kurz vor der Halbzeit verzieht Kai Gutermann vom SVR dann im Strafraum erneut (42.).

Der SV Ruchheim setzt seine dominante Spielweise im zweiten Abschnitt weiter fort: Meridon Haxhija setzt einen Freistoß an den linken Pfosten (49.). Kai Gutermann erhält den Ball freistehend vor dem Torhüter und schließt in das rechte Eck zum verdienten 2:1 für Ruchheim ab (50.). Jan Gutermann trifft ebenfalls, und zwar traumhaft per Linksschuss aus der Distanz in das obere rechte Eck (58.). Nach einer Stunde hat Ruchheim dann großes Glück: Mikail Terzi sieht für eine Notbremse nur Gelb. Auf der Gegenseite gibt es Rot für VfR-Akteur Davor Greguric (62.). Dennis Mueller verpasst es, den Anschluss für Friesenheim zu erzielen, er verfehlt das Tor nach einer Hereingabe von Dmytro Miroshnyk knapp (65.). Ein abgefälschter Freistoß von Jan Gutermann, der mittig hoch oben einschlägt, beschert den Gästen das 4:1 (72.). Dean Wittmann erhöht per Doppelschlag binnen zwei Minuten auf 6:1. Salvatore Di Rosolini trifft zum 7:1-Endstand, Niclas Loch legt vor dem Torhüter quer, sodass der Torschütze nur noch in das leere Tor einschieben muss (86.).

„Wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit entscheiden müssen und unsere Chancen früher nutzen müssen. Aber wir waren geduldig und haben dann zugeschlagen“, freut sich Ruchheim-Trainer Zdravko Barisic. „Wir haben in der ersten Halbzeit gut dagegengehalten und geraten dann per Standard in Rückstand. Uns haben die Wechselspieler gefehlt, sodass die Ü40 aushelfen musste. Dann hat auch wegen der roten Karte am Ende die Kraft gefehlt, sodass wir insgesamt verdient verloren haben“, ordnet der scheidende Friesenheim-Coach Toni Butz die Partie ein.