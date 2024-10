Die männliche A-Jugend des Handball-Leistungszentrums (HLZ) Friesenheim-Hochdorf bleibt in der Zweiten Liga vor eigener Kulisse eine Macht. Auch weil sich einer der Akteure deutlich steigert.

Disziplin im Spiel ist das oberste Gebot. Darauf legt Trainer Malte Metz bei seinen Wert. Und sollte einer seiner Akteure diese Eigenschaft einmal vermissen lassen, dann hat der Übungsleiter Gesprächsbedarf. So war es auch am Samstagnachmittag, als er lautstark gestikulierend Philipp Blümel zu sich an die Außenlinie bat. Es war die 54. Spielminute, die Gastgeber führten 32:22, der Sieg schien nicht mehr gefährdet. Bereits zum zweiten Mal in Folge hatte Juan Sebastian Ariza Barajas für die Gäste aus Bittenfeld getroffen. Die Ursache sah Metz im mangelhaften Abwehrverhalten. „Auch wenn in der Schlussphase die letzte Konsequenz in der Abwehr gefehlt hat, ist es meine Aufgabe, auf solche Dinge hinzuweisen. Philipp ist ein junger Spieler, der noch lernen kann“, erklärte Metz. Die Defensive sei im 5-1 oder 6-0 das Herzstück seiner Mannschaft. „Es gibt Dinge, die muss man direkt ansprechen, denn wir möchten, dass die Jungs sich bei uns weiterentwickeln.“

Metz absolviert derzeit eine Weiterbildung zum A-Lizenztrainer. Während der Partie trug er ein Mini-Mikrofon am Halskragen seines Poloshirts, um seine Worte im Spiel und in der Auszeit festzuhalten. Für die eigene Weiterbildung. Dabei hatte seine Mannschaft diesmal keine große Mühe gegen die Gäste aus der Nähe von Stuttgart. Nach anfänglichem Rückstand zog die Mannschaft nach dem 3:3-Ausgleich Tilo Müllers mit weiteren Toren von Frederik Zepp, zweimal Nils Chrust und Vincent Hörner zum 7:3 davon. Die klare Führung gab der Mannschaft Stabilität, während die Gäste kaum noch eine Lücke zum gegnerischen Tor fanden.

Starker Rückhalt

Dazu erlebte Daniel Simon, der erst 17 Jahre alte Keeper des HLZ, diesmal einen Sahnetag. Aus dem Rückraum und von den Außenpositionen zeigte sich der Landauer diesmal deutlich gefestigter als noch in den letzten beiden Auswärtspartien. „Ich mag einfach Bittenfeld. Gegen diese Mannschaft habe ich mein erstes Bundesliga-Spiel gemacht“, erinnerte sich Simon, der die 12. Klasse am Otto-Hahn-Gymnasium in Landau besucht. Auf den Blondschopf war diesmal Verlass. „Wir haben heute einfach mehr Emotionen im Spiel gezeigt, was uns zuletzt gefehlt hat“, meinte Simon, der am Ende mit 20 Paraden seine Klasse unter Beweis stellte. Immer wieder raubte er mit seinen Paraden den Gästen den Nerv, sodass Coach Dodo Oprea häufiger die Augen verdrehte.

Besonders Nils Chrust, der Linkshänder, der auch ein Doppelspielrecht bei der HSG Dudenhofen-Schifferstadt besitzt, erwies sich als treffsicherer Schütze von der rechten Außenbahn. Mit zehn Toren, davon drei von der Siebenmeterlinie, glänzte der 17-Jährige aus Wörth. Das Top-Talent hat das Zeug für den Profihandball.

Zweite Reihe darf ran

So zog das HLZ unaufhaltbar mit seinem Tempospiel davon. Denn immer wieder forderte Metz seine Jungs auf, das Tempo hochzuhalten. So traf Kapitän Loris Picolli nach glänzendem Zuspiel Tilo Müllers erstmalig zur Zehn-Tore-Führung (15:5). Bittenfeld resignierte, fand kaum noch ein Mittel zur Schadensbegrenzung. Die Metz-Sieben war auf allen Positionen überlegen. Dementsprechend gab der Cheftrainer seiner zweiten Reihe mit dem B-Jugendlichen Simon Wacker im Rückraum, Allan Mikulcic, Tom Schelling, Lasse Felix, Max Diener, Henry Neumann und Torhüter Moritz Wolfram mehr Spielanteile als sonst. Und auch sie hatten keine große Mühe und fügten sich nahtlos in das Spiel ein. Lennart de Hooge, Philipp Blümel und Vincent Hörner sorgten in der 47. Minute mit dem 29:16 für den beruhigenden 13-Tore-Vorsprung. Damit war die Partie gelaufen.

Dabei hatte diese Begegnung sogar etwas Historisches. Erstmals seit drei Jahren feierte das HLZ einen Sieg gegen den Nachwuchs des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart. Dementsprechend zeigte sich Metz zufrieden. „Die Jungs haben im Wesentlichen den Plan umgesetzt und sich auch belohnt. Jetzt müssen wir sehen, dass wir auch mal auswärts punkten.“ In vier Wochen steht die Partie beim Nachwuchs der HSG Wetzlar an. „Ich bin sicher, dass wir auch auswärts noch Punkte holen werden“, sagte Metz.