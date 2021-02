Bis 10. März soll der Verkehr auf der A 650 in Richtung Ludwigshafen wieder ungehindert fließen können. Der Schaden an einer Übergangskonstruktion an einer Brücke über die Rhein-Haardtbahn soll bis dahin behoben sein. Das hat die Autobahn GmbH am Donnerstag mitgeteilt. Der Schaden war Mitte Januar aufgetreten und provisorisch repariert worden. Seither gilt in einem kleinen Abschnitt zwischen Ruchheim und der Abfahrt zur B 9 Tempo 40. Die Einschränkung soll helfen, dass die Übergangskonstruktion durchhält und eine Vollsperrung vermieden werden kann. Laut Autobahn GmbH hat das auch funktioniert. Nun könne die grundsätzliche Reparatur der schadhaften Übergangskonstruktion in Angriff genommen werden. Dafür müssen zwischen dem 1. und dem 4. März einzelne Fahrstreifen gesperrt werden. Außerdem sind in den beiden Nächten vom 8. auf den 9. sowie vom 9. auf den 10. März Vollsperrungen geplant. Bei der jetzt anstehenden Reparatur wird auch die Übergangskonstruktion auf der Gegenfahrbahn überholt, teilt die Autobahn GmbH mit. Ihren Angaben zufolge werden am 1. und 2. März zunächst die Arbeiten in Richtung Ludwigshafen vorgenommen. Dafür wird jeweils einer der beiden Fahrstreifen gesperrt. Um die Beeinträchtigungen für den morgendlichen Berufsverkehr möglichst gering zu halten, beginnen die Arbeiten erst um 9 Uhr. Am 3. und am 4. März wird ein Fahrstreifen in Richtung Bad Dürkheim gesperrt werden. Hier soll bereits in den frühen Morgenstunden mit den Arbeiten begonnen werden, um bis zum Berufsverkehr am Nachmittag fertig zu sein. In der Nacht vom 8. auf den 9. März muss das betreffende Teilstück in Richtung Ludwigshafen zwischen 20 und 5 Uhr komplett gesperrt werden. In der darauffolgenden Nacht erfolgt zwischen 20 und 6 Uhr eine Vollsperrung in Richtung Bad Dürkheim. Die Umleitung erfolgt dann jeweils über A 61, A 65 und B 9.