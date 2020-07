Die Autobahn 650 ist am Mittwochnachmittag wegen eines brennenden Autos in Fahrtrichtung Ludwigshafen gesperrt worden. Laut Autobahnpolizei war der Peugeot in Höhe der Autobahnanschlussstelle Ruchheim in Brand geraten. Der 22 Jahre alten Fahrerin gelang es, mit dem Fahrzeug auf dem Seitenstreifen zu halten. Die Frau blieb unverletzt. Kurze Zeit später stand der Wagen lichterloh in Flammen, die auf eine angrenzende Grünfläche übergriffen. Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen löschte das brennende Fahrzeug sowie die Böschung. Während der Lösch- und der Fahrbahnreinigungsarbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Ludwigshafen für etwa 30 Minuten voll gesperrt. Deshalb kam es zu einem Stau. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.