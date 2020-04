Zwischen Mai und Juli müssen sich Pendler auf der A 650 erneut auf Staus und Behinderungen einstellen. Wie das Autobahnamt Montabaur mitteilt, wird in diesem Zeitraum das letzte Teilstück der Autobahn saniert. Es geht um den etwa 200 Meter langen Bereich an der Ludwigshafener Stadtgrenze bis zum Übergang auf die B 37 (Hochstraße Süd). In den vergangenen zwei Jahren war das vier Kilometer lange Teilstück zwischen dem Oggersheimer Kreuz und der Ludwigshafener Stadtgrenze umfassend erneuert worden. Die Arbeiten an den sechs Fahrspuren waren auf zwei Blöcke verteilt worden. Die Kosten lagen bei insgesamt zwölf Millionen Euro. Das Autobahnamt hat bereits mit der Einrichtung der Baustellenverkehrsführung für den nun anstehenden dritten und letzten Bauabschnitt begonnen. Denn auch auf dem noch fehlenden Teilstück der A 650 sowie dem Übergang auf die B 37 muss in beide Richtungen die Fahrbahn grundhaft erneuert werden. Die Arbeiten werden erst jetzt vorgenommen, da dieser Bereich in den vergangenen beiden Jahren genutzt wurde, um den Verkehr über die jeweilige Gegenfahrbahn zu führen. Die Arbeiten sollen bis Juli abgeschlossen werden. Die Stadt wird in diesem Zeitraum zudem die Fahrbahn im Anfangsbereich der B 37 sanieren. Laut Autobahnamt werden erneut verschiedene Baufelder mit entsprechender Verkehrsführung und Tempobeschränkung eingerichtet. Knifflig für Pendler: Die in den vergangenen beiden Jahren eingerichtete Wechselspur kann aufgrund der geringen Fahrbahnbreite dieses Mal nicht eingerichtet werden. Somit stehen ab 4. Mai in beide Richtungen immer nur zwei verengte Fahrbahnen zur Verfügung. Die Anschlussstelle Bruchwiesenstraße bleibt auf beiden Seiten geöffnet. Auf der A 650 sind täglich 70.000 Fahrzeuge unterwegs. 1972 ist die vier Kilometer lange Strecke freigegeben worden. 1993 wurde sie auf sechs Spuren ausgebaut.