Weil er eine Schieflage nach rechts hatte, hat die Autobahnpolizei am Samstagmittag auf der A 61 ein Sattelzuggespann mit griechischer Zulassung angehalten. Der Wagen war zwischen den Autobahnkreuzen Ludwigshafen und Mutterstadt in Richtung Speyer unterwegs. Überprüft wurde das Fahrzeug laut Polizei auf der Rastanlage Dannstadt-West. Tatsächlich war die Ladung nicht korrekt gesichert. Außerdem war die Prüffrist des Fahrtenschreibers überschritten. In Sachen Lenk- und Ruhezeiten stellte die Polizei bei dem 72-jährigen Fahrer ebenfalls mehrere Verstöße fest. Weiterfahren durfte er anschließend nicht mehr. Ihn erwartet nun ein Bußgeld.