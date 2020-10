Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim haben am Donnerstag auf der A 61 in Höhe Ludwigshafen einen Sattelzug aus dem Verkehr gezogen, dessen Gefahrgut-Ladung nicht ausreichend gesichert war. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte sich die Ladung während der Fahrt verschoben. Der Lkw hatte rund 13 Tonnen mit Flüssigkeit befüllte Plastik-Kanistern geladen, die auf mehreren Paletten gebündelt und teilweise übereinander gestapelt waren. In den Kanistern befanden sich umweltbelastende Stoffe. Obwohl der 54-jährige Lkw-Fahrer aus Rumänien berechtigt war, Gefahrgut zu transportieren, unterließ er es offensichtlich die Ladung ordnungsgemäß zu sichern. Daher wurde dem Sattelzug die Weiterfahrt untersagt und von dem Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 325 Euro erhoben. Darüber hinaus müssen Spediteur und Verlader mit Geldstrafen rechnen.