Wie stark die derzeitige Infektionswelle ist, zeigt sich auch an den Daten für die Schulen. Wurden am vergangenen Freitag in Ludwigshafen noch 727 Schüler und 112 Lehrkräfte gemeldet, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind es nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) an diesem Freitag 981 Infektionsfälle bei den Schülern und 134 bei den Lehrern. Im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es der ADD zufolge 544 Fälle bei den Schülern und 57 bei den Lehrern.

Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen liegt am Freitag laut Landesuntersuchungsamt bei 1011,3 (Vortag: 970,1), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 1091,4 (1004,8). Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz 8,27 ( 7,57).