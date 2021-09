Die Polizei sucht dringend Zeugen für einen ungeklärten Vorfall am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in der Friesenheimer Riedsaumstraße, bei dem eine Seniorin verletzt aufgefunden wurde. Auf die hinter seinem Auto liegende 94-Jährige wurde ein 30-jähriger Autofahrer beim rückwärts einparken aufmerksam (weißer Kastenwagen mit Aufschrift eines Supermarkts) gemacht. Die 94-Jährige konnte sich an nichts erinnern und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ob es einen Zusammenstoß mit dem einparkenden Auto gegeben hatte oder ob die Frau zuvor gestürzt war, konnte bislang nicht geklärt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-2222 entgegen.