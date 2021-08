Eine 93-jährige Fußgängerin ist am Mittwochmorgen von einem Auto angefahren worden. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Polizeibericht hatte ein Autofahrer beim Abbiegen im Bereich der Mannheimer Straße (Oggersheim) die Fußgängerin übersehen. Die Frau wurde frontal erfasst. Sie musste anschließend mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.