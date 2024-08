Ein 92-Jähriger hat am Dienstag einen Schockanruf erhalten und direkt richtig reagiert. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Dabei hatten die Betrüger alle Register gezogen: Zunächst hörte der Mann eine weinende Frau, bis das Gespräch von einem angeblichen Polizisten übernommen wurde. Dieser erklärte, die Nachbarin des Seniors habe einen tödlichen Unfall verursacht und müsse eine Kaution in Höhe von 60.000 Euro zahlen.

Nach dem Ende des Gesprächs verständigte der 92-Jährige direkt die Polizei.

Tipps der Beamten

In diesem Zusammenhang macht die Polizei auf Tipps aufmerksam, die von den Beamten zusammengestellt wurden: