Eine 92-Jährige ist laut Polizei am Donnerstag gegen 16.45 Uhr beim Überqueren der Rohrlachstraße (Hemshof, in Höhe Hausnummer 25) von einem unbekannten Fahrzeug angefahren worden. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Die Seniorin blieb verletzt zurück und wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.