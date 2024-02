Eine Leichtverletzte und rund 9000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Montagmorgen in der Maudacher Straße (Gartenstadt). Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, war ein 33-jähriger Busfahrer gegen 7.45 Uhr an einer roten Ampel im Kreuzungsbereich zur Weisenheimer Straße auf das Auto einer 59-Jähriggen aufgefahren. Dieses wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Wagen einer 83-Jährigen geschoben. Die 59-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt.