Bei einem Terrassenbrand am Montagmittag gegen 14.20 Uhr in der Marie-Juchacz-Allee in Rheingönheim ist laut Polizei ein Sachschaden von etwa 9000 Euro entstanden. Von dem Feuer war auch eine angrenzende Hecke betroffen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kripo aufgenommen. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2773.