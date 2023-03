Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In dritter Generation führt die Familie Hoferer ihren Friseursalon in Oppau. Drei Meister sind in dem Traditionsgeschäft zuständig für die Haare der Kunden.

Vorne lang, hinten kurz: Julius Gräf lässt sich bei Peter Hoferer in Oppau die Haare schön machen. Im Urlaub will der junge Mann schick sein. Am nächsten Tag fährt er nach