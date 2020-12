Ein 90-Jähriger aus Limburgerhof ist am Samstagnachmittag auf der B 44 zum Falschfahrer geworden. Laut Polizei kam der Mann um 15.45 Uhr aus Limburgerhof und war mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Rheingönheim unterwegs. An der Gabelung zur B 44 nahm er aus Versehen die linke Abfahrt und fuhr gegen die Fahrtrichtung auf die B 44 auf. Dort stoppte ihn nach etwa 500 Metern ein Fahrzeug des Rettungsdienstes, das dem Senior entgegenfuhr. Verletzt wurde niemand. Bei dem 90-Jährigen konnte die Polizei keine Anhaltspunkte für Alkoholkonsum feststellen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.