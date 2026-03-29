Nach knapp zwei Jahren Bauzeit wurde die neue Kita „Sausewind“ in Altrip am Samstag eingeweiht. Nun kann die Gemeinde jedem Kind einen Betreuungsplatz anbieten.

„Erst war es ein Traum, dann ein Plan, und heute stehen wir mittendrin“, sagt Franziska Zebisch, Leiterin der Kita „Sausewind“, bei der Einweihungsfeier. Vier Jahre lang haben sie und ihr Team eine provisorische Kita in Containern betrieben, jetzt haben sie deutlich mehr Platz und Möglichkeiten.

Die an der Schillerstraße auf dem alten Friedhof neu gebaute Kita ist die größte und modernste in Altrip. Das zweistöckige Gebäude hat 1211 Quadratmeter Grundfläche und ein 3500 Quadratmeter großes Außengelände mit schattenspendenden Bäumen. Bei einem Rundgang zeigt Franziska Zebisch die vier großen hellen Gruppenräume. Hier spielen die „Rennschnecken“, „Springmäuse“ und „Grashüpfer“. Jede Gruppe hat einen zusätzlichen Raum: einen Kreativ-, Bau- oder Rollenspielraum.

Werkraum und Bücherei

Einen Teil des Tages verbringen die Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren in ihren Gruppen, die restliche Zeit wird gruppenübergreifend gespielt. Außerdem gibt es einen Werkraum, eine kleine Bücherei sowie Ruhe- und einen Snoezel-Raum. Alles ist so konzipiert, dass auch bei Personalmangel eine gute Betreuung möglich ist.

Foto: Christine Kraus

Am Ende des Flures haben die Kleinkinder – die „Laufenten“ – ihren Bereich. Im großen Bistro wird gemeinsam gegessen, was Koch Sebastian Weißenborn frisch zubereitet. Bewegung hat im Konzept der Kita einen großen Stellenwert – daher auch der Name „Sausewind“. Die bespielbaren Flure sowie ein großer Bewegungsraum im Obergeschoss laden dazu ein. Jeden Freitag gehen die Kinder in den Wald. Im Obergeschoss sind zudem ein Personalraum, ein kleiner Sanitätsraum und ein Zimmer für Elterngespräche untergebracht. Eine Photovoltaikanlage liefert Strom für die Kita.

Plätze werden langsam aufgefüllt

Aktuell werden 33 Kinder betreut, die Zahl soll nun schrittweise steigen. Ende des Kita-Jahres 2026/27 sollen 65 Kinder hier spielen können. Konzipiert ist die Kita für 90 Kinder. Trotzdem gibt es eine Warteliste, da die Plätze bewusst langsam aufgefüllt werden, um keine Konkurrenz zu den anderen Kitas im Ort zu schaffen. Zum Team gehören elf Erzieherinnen, zwei Auszubildende, eine Hauswirtschaftskraft und ein Koch – insgesamt 10,75 Vollzeitstellen.

Die Schlafplätze. Foto: Christine Kraus

Die ersten Überlegungen zum Bau der neuen Kita kamen im Jahr 2017 auf, als 39 Kitaplätze in Altrip fehlten. 2019 beauftragte der Ortsgemeinderat ein Architekturbüro mit der Planung einer viergruppigen Kita, die auf sechs Gruppen erweiterbar ist. Auch über den Standort wurde diskutiert. Um die Zeit bis zur Fertigstellung zu überbrücken, ließ die Gemeinde für 500.000 Euro Container für die provisorische Kita in der Moltke-Straße errichten.

Container werden weiter genutzt

Nach dem Spatenstich im April 2024 und dem Richtfest im Oktober desselben Jahres dauerte es bis zur Fertigstellung im Februar 2026. Die nun leer stehenden Container bleiben stehen und sollen während der Sanierung des Edith-Stein-Hauses als Mensa für die Grundschule dienen und später weiter von der betreuenden Grundschule genutzt werden.

Kinder und Erzieherinnen freuen sich über die neuen Räume und singen für die Gäste der Einweihungsfeier das „Gute-Laune-Lied“. Doch so schön die neue Kita auch ist – ohne die Kinder wäre es nur ein Haus, wie Franziska Zebisch sagt: „Das Schönste am Haus seid Ihr, liebe Kinder. Ihr macht das Haus zu unserer Kita.“