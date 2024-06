Wer sich über die vorläufigen Ergebnisse der Europa- und Bezirkstagswahlen, der Wahlen zu den Ortsvorstehern und über die Trends bei den Stadtrats- und Ortsbeiratswahlen vor Ort informieren möchte, den lädt die Stadtverwaltung für den Wahlsonntag, 9. Juni, ab 18 Uhr ins Obere Foyer des Pfalzbaus ein. Zehn Parteien und Gruppen treten für den Stadtrat, 44 Bewerber für die zehn Ortsvorsteherposten an.

An einer Großleinwand und an mindestens vier Bildschirmen kann demnach der Stand der Auszählung verfolgt werden. Für eine Bewirtung sei gesorgt. Die Präsentation der Ergebnisse werde außerdem als Livestream über www.ludwigshafen.de im Internet übertragen. Im Netz können sich Interessierte am Wahlsonntag ab 18 Uhr auch fortlaufend über den Stand der Auszählung und die vorläufigen Ergebnisse informieren. Auch auf den Social-Media-Kanälen der Stadt gibt es entsprechende Auskünfte.

Die Personenstimmen zu den Stadtrats- und den Ortsbeiratswahlen werden laut Stadtverwaltung erst am Montag nach der Wahl ausgezählt. Die vorläufigen amtlichen Endergebnisse der Stadtrats- und Ortsbeiratswahlen werden am 10. Juni voraussichtlich gegen 17 Uhr vorliegen und ebenfalls im Oberen Foyer des Pfalzbaus öffentlich präsentiert. Auch über diese Ergebnisse können sich Interessierte über einen Livestream auf www.ludwigshafen.de und über die Social-Media-Kanäle der Stadt informieren.