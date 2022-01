Ein Unbekannter hat laut Polizei einer 89-Jährigen am Donnerstag in Süd die Tasche geraubt und sie verletzt. Sie musste in eine Klinik eingeliefert werden. Gegen 13.40 Uhr war die Seniorin mit einer Begleiterin in der Pfalzgrafenstraße in Richtung Berliner Platz unterwegs, als sie der Unbekannte plötzlich von hinten zu Boden riss und ihr die Einkaufstasche (Diebesgut: 70 Euro) abnahm. Durch den Sturz verletzte sich die 89-Jährige. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2773.