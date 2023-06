Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Neujahrsempfänge der Ortsvorsteher sind wegen der Pandemie abgesagt worden. Alle Amtsinhaber bitten wir deshalb zu einem Rundgang in ihrem Bezirk – um über Ziele und Wünsche für 2022 zu sprechen. In Mundenheim waren wir mit Anke Simon in einem sozialen Brennpunkt verabredet. Denn hier werden gerade viele neue Wohnungen gebaut.

Wie nett wäre es gewesen, beim Neujahrsempfang mit den streitbaren Politikern aus dem Mundenheimer Ortsbeirat, Vertretern von Vereinen und vielen anderen Menschen aus dem südlichen Stadtteil