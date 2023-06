Eine 88-Jährige hat mit ihrem Wagen gleich mehrere am Straßenrand abgestellte Autos beschädigt. Am Montagmorgen war die Frau in Mannheim-Neckarau unterwegs, als sie ein Fahrzeug rammte. Im Anschluss prallte sie laut Polizei gegen ein weiteres Fahrzeug und beschädigte die linke Fahrzeugfront. Durch den Zusammenstoß lösten die Airbags der Seniorin aus. Sie soll unverletzt geblieben sein. Ihr Auto wurde abgeschleppt.